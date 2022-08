Com galeria de arte e rooftop, o Comporta Flavours deu nova vida ao histórico O Folha no centro da aldeia

Durante mais de 30 anos foi um restaurante emblemático na Comporta. O Folha original, café e snack bar, foi um dos pioneiros na arte do petisco, bem no coração da aldeia, na central rua do Comércio. Mudou-se depois, alguns arruamentos para o interior, para um novo bloco de edifícios na rua 24 de junho, onde ganhou espaço, mas manteve a atitude, sempre dependente da disposição da gerência, o ambiente e a qualidade dos petiscos, do mar e da terra, bem como uma ementa de pratos mais substanciais. No início deste ano chegou a surpresa: O Folha fechou. Mas, em maio, renasceu graças aos laços familiares de Patrícia Matias com os antigos proprietários e à vontade desta gestora de marketing em concretizar um sonho.

“Não acredito em coincidências, acredito que as coisas acontecem no tempo certo”, justifica a opção de assumir os comandos do espaço. Trabalhar com “pessoas que gostem do que fazem, que se esforcem para que as pessoas que vêm ao espaço se sintam acarinhadas”, é o desafio de Patrícia Matias, que tem como objectivo diferenciador no seu novo restaurante, um tratamento humanizado para com os clientes: “É importante a comida ter qualidade - que temos – mas fazer com que as pessoas se sintam especiais é fundamental”.

Coincidência - ou não - o destino fez com que O Folha fosse parar às mãos de uma sobrinha da proprietária, que tinha entendido ser tempo de “reformar-se”. Transformado o espaço e refeita a ementa, o restaurante abriu portas como novo nome - Comporta Flavours Wine and Food -, novo conceito – com galeria de arte –, e uma nova área de serviço: o terraço no topo do edifício. Patrícia Matias é gestora, trabalhou sempre na área do marketing, mas sempre acalentou o sonho de ter um restaurante. Nascida e criada na vizinha aldeia do Carvalhal, conhece desde há muito a área da restauração, onde trabalhava durante as férias escolares. “Se agora o negócio aqui é sazonal, quando era miúda esse fator notava-se ainda mais. Então todos os miúdos, estudantes, trabalhavam no verão para reforçar os restaurantes, que eram todos de familiares”, explica ao Boa Cama Boa Mesa.

Localizado no centro da aldeia, o novo Comporta Flavours Wine and Food funciona agora também como uma galeria de arte e acaba de inaugurar um lounge no rooftop protegido e simultaneamente decorado com redes mosquiteiras, que “funciona para finais de tarde e sunsets” e até cerca da meia-noite. “Temos licença até às 02h00, mas como está situado numa zona residencial não queremos interferir com o descanso dos moradores”, justifica Patrícia Matias.

O restaurante tem uma pequena esplanada de espera na frente e uma outra nas traseiras com capacidade para 12 pessoas. A sala interior, que senta 50 cientes, foi sujeita a obras de melhoramentos e ganhou uma nova roupagem com os brancos e as palhinhas a predominarem na decoração, fundindo-se com a madeira e o metal da estrutura.

Pataniscas de berbigão e Choco frito de coentrada

A ementa do Comporta Flavours Wine and Food - de outra forma não podia ser - o peixe e o marisco são os principais destaques. Ainda antes de começar, e para abrir o apetite, nada melhor que “Pataniscas de lingueirão” (€8,50) ou “Pataniscas de berbigão” (€8,50) feitas por “uma cozinheira de mão cheia”, que já serviu a família Espírito Santo, mas que, tal como Patrícia Matias, também se estreia com responsabilidades na área da restauração. “Tábua de queijos e compota de abóbora” (€9,50), “Camarão selvagem ao alhinho” (€15,80), “Choco frito de coentrada” (€9,50) e “Salada de bacalhau com grão” (€ 9,50), entre outras propostas recheiam as entradas.

Segue-se a parte mais extensa da ementa do novo restaurante com as sugestões de peixes chegados diretamente da lota, das “Sardinhas” (€13,50) ao “Cantarilho” (€ 58/kg), do “Filete de atum” (€68) ao “Linguado legítimo” (€58/kg), passando pelo “Choco frito com batata frita” (€ 15,50) e a “Posta de bacalhau na brasa” (€.48/kg), entre outras possibilidades marinhas. Os arrozes e massas também merecem destaque na lista com propostas como “Camarão tigre selvagem grelhado com arroz cremoso de coentros” (€29,50), “Esparguete de amêijoas à Bolhão Pato” (€19,50) e ainda, para duas pessoas “Arrozinho de lingueirão” (€33,50) e “Massinha de peixe da lota” (€34,50). Quatro opções de carne são alternativas a considerar: “Lombinho de porco preto com migas tradicionais” (€21), “Costeletas de Borrego com molho de laranja mel e hortelã e migas de hortelã” (€19,50), “Tomahawk de porco preto com batata frita e abacaxi grelhado” (€21,50) e “Nacos vazia Limousine, batata frita e abacaxi grelhado” (€26,50).

Os vegetarianos não são esquecidos no Comporta Flavours Wine and Food com a ementa a apresentar cinco opções. “Tártaro de vegetais biológicos com salada verde e vinagrete de mirtilo” (€ 13,50) e “Ravioli de courgette” (€15,50) são dois exemplos. Nas sobremesas, as especialidades apresentadas são o “Folhadíssimo de pera com requeijão e doce de abóbora com canela acompanhado de uma bola de gelado de baunilha” (€5,90) e o “Pudim de coco caseiro” (€4,30).

O novo restaurante Comporta Flavours Wine and Food (Rua 24 junho, 28, Comporta. Tel. 917102969), como se chama agora o antigo O Folha, funciona todos os dias das 10h00 às 24h00, encerrando para descanso do pessoal às quartas-feiras.

