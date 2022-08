Sobral de São Miguel: conheça a aldeia que é “O Coração do Xisto”

Hoje, chama-se Sobral de São Miguel, mas até 1970 este núcleo habitacional do concelho da Covilhã respondia pela denominação de Sobral de Casegas, a freguesia a que pertencia. Foi já com a nova designação que, em 2010, integrou a Rede das Aldeias do Xisto, mantendo-se no entanto discreta na popularidade que deu fama às “irmãs” da Lousã, como Cerdeira, Talasnal, Gondramaz e Casal de São Simão. Independentemente da popularidade, Sobral de São Miguel merece ser descoberta e para tal tem vindo, orgulhosamente, a apresentar-se como "O Coração do Xisto”. Existem várias razões para adoção de tão convicto slogan, a começar pelo facto da aldeia ser “um dos maiores aglomerados de edifícios em xisto de Portugal”, ainda que, num primeiro olhar, nem sempre se perceba o uso da pedra, já que a grande maioria das construções está rebocada e pintada de branco. É também daqui que se exporta o xisto para os quatro cantos do mundo.

O verde da envolvente da serra do Açor emoldura o branco e os tons escuros do xisto que dão ao centro histórico de Sobral de São Miguel, um ambiente de “aldeia encantada”. O foco das visita deve ser feito na zona mais antiga da aldeia, onde o casario cresceu ao sabor das curvas da ribeira do Porsim e acompanhado a encosta, como se de uma esquadria se tratasse. Os arruamentos de Sobral de São Miguel apresentam-se quase sempre paralelos à ribeira, sendo ligados por inúmeras quelhas com degraus ou por ruelas inclinadas que procuram contornar as habitações. Estas são quase sempre justapostas, não havendo espaço para quintais. Repare-se, igualmente, nos edifícios de dois ou três pisos, alguns com bonitas varandas e balcões que resgatam o sol, cuja luz dificilmente entra nos arruamentos.

No passeio pela aldeia, conhecida também pelas três pontes, com destaque para a Ponte do Caratão, por onde passava a Rota do Sal é obrigatória uma paragem pela Casa-Museu João dos Santos, onde pode mergulhar no passado desta região, e conhecer a história da taberna O Ferrolho e de David Silva Ferreira, também conhecido como “Ginjas” e “Che Guevara do Sobral de São Miguel”, recentemente falecido. Petisque-se e brinde-se com uma ginja no café e restaurante O Pedro, antes de espreitar a praia fluvial.

O cenário natural desta região convida a passeios de descoberta. Basta seguir o trilho “Caminho do Xisto de Sobral de São Miguel”, com cerca de 8 km de extensão e que guarda uma surpresa: a cascata do Vale das Vacas, “autêntica maravilha natural que causa fascínio em todos os visitantes”.

