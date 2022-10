Viagem ao hotel açoriano com a mais incrível varanda para o mar

Enquanto o corpo borbulha no jacuzzi exterior, na nova área de solário, o olhar segue o exibicionista voo das gaivotas, planando sobre o mar agitado. Iradas, as ondas rebentam a cerca de 15 metros, contra a falésia de basalto onde assenta o renovado White Exclusive Suítes & Villas, uma das mais espetaculares "varandas" dos Açores. Por ali ficamos, com um flute de espumante, no rescaldo de uma massagem que decorreu na sala envidraçada do patamar acima - também a preceito de yoga e jantares privados. Ricardo Sousa, mentor do Keep Moving Project, parceiro do grupo Singular Properties, utiliza óleos à base de cera de abelha ou manteiga de cacau, produtos de origem vegetal, o “mais naturais possível, e biológicos”. Pode aplicar pedras quentes da ilha, vulcânicas, esfoliações com flor de sal e aromáticas desidratadas e tratadas, antes de servir as infusões.

francisco nogueira

Com os níveis de descontração em alta, exploramos o renovado White Exclusive Suítes & Villas. Mantiveram-se os recantos do extenso terraço panorâmico, agora com mais espreguiçadeiras, espécies resistentes ao sal, o fire pit e a antiga pérgula, convertida numa zona lounge, um quase jardim de inverno, onde é possível beber um copo e fazer refeições independentemente das condições atmosféricas. Debruçada sobre o oceano e apoiada por colchões pretos e brancos, sobre bases de madeira, a piscina infinita de água salgada aquecida reapresenta-se com fundo preto - que traz benefícios ao nível da temperatura da água -, à imagem das piscinas naturais ou praias de areia negra açorianas.

francisco nogueira

Mais perto das raízes

Foi com intensidade que a designer de interiores Daniela Franceschini encarou o desafio que tinha em mãos. Observou a falésia e a sua relação com o horizonte e decidiu trabalhar o preto da rocha vulcânica, enaltecendo o sentido de localização do projeto. A inspiração seria a própria ilha. “Não há branco sem preto, nem luz sem escuridão!”, proclamou, em modo revelação, realçando que “os hóspedes querem sentir que estão nos Açores”. Se antigamente o White lembrava paragens algo distantes, como a grega Santorini, agora “está mais perto das suas raízes”, explica João Reis, proprietário do hotel em conjunto com a mulher, Catarina. “Adoro arriscar e a Daniela trouxe o plus que fazia sentido trazer para o produto”, acrescenta.

francisco nogueira

O grupo Singular Properties pretendeu “atualizar-se e ajustar-se às novas regras de procura”, reforçando os pilares da autenticidade, excelência, exclusividade e sustentabilidade. A redecoração das nove suítes (desde €400) e da The Villa seguiu esses princípios. “Quisemos dar conforto, sofisticação e eliminar excessos”, enquadra João Reis. Ao limparem o acessório, o ambiente ficou “mais tranquilo”, explica Daniela Franceschini. Sóbrios e elegantes, os alojamentos preenchem-se com móveis de madeira criptoméria da ilha, escura, produzidos para o hotel. As kitchenettes tornaram-se mini-bares de luxo com placa para cozinhar, balcões em pedra, loiça personalizada e de design. As "barreiras" deram lugar a espaços abertos ou a divisórias em cortina, ganhando fluidez.

Algumas casas-de-banho ficaram com azulejos de basalto vitrificado (também criados para o White), muitos candeeiros foram feitos com cestaria tradicional dos Açores, e, em vez de microcimento, foi usado um marmorino em tons vulcânicos. Peças de coral em cerâmica, desenhadas por Daniela, decoram as paredes. “Fazem parte da paleta natural dos Açores. De vez em quando, um coral reflete o que se passa na paisagem açoriana”, recriando os pontos coloridos que surgem numa paisagem feita de verde e preto. O preto realça ainda mais o branco nas diferentes áreas e a escolha dos tecidos e de uma palete de cores quentes resultou em quartos mais elegantes e luminosos.

francisco nogueira

O quarto onde funcionava a adega deste antigo solar era algo “claustrofófico” e decidiu-se abrir e ampliar a arcada de passagem, desmontar a casa de banho e manter a forma abobadada do teto. “O quarto ficou com o dobro do espaço e uma alma nova. Ao limpar, criou-se uma harmonia”, considera o proprietário. Esta é uma das Unique Suítes do rés-do-chão, com acesso direto ao exterior. Detalhes como as pedras de basalto deixadas a descoberto e o velho forno da antiga cozinha evidenciam o diálogo entre o novo e o antigo. As Junior Suítes ocupam uma área mais recente do edifício e as quatro Ocean Suítes têm varandas sobre o mar. Quanto à The Villa, é a área mais reservada do hotel. Foi remodelada e a zona de descanso no deck privado, também com jacuzzi cresceu.

francisco nogueira

O “poeta da cozinha”

Observe a rocha vulcânica do balcão da receção, o jardim interior e o imponente muro de pedra reminiscente do solar. Depois de provar cocktails de assinatura na sala de estar, entre no restaurante Cardume, o “laboratório de sabores” do chef William Blake. Natural do Porto, filho de um inglês e uma portuguesa, este “poeta da cozinha” já trabalhou em restaurantes como o Epur, Vila Joya e Belcanto e salienta o facto de “tudo crescer” nos Açores: das anonas às papaias, da meloa de Santa Maria ao café e ao aipo de água na cascata do Salto do Cabrito. William vai aproveitar a horta do grupo, situada no Santa Bárbara Eco-Beach e que, como mostrou o diretor de F&B, Manuel Dias, continua a aumentar, tal como as técnicas para valorizar os produtos. Dessa horta saem mais de 80% dos legumes e vegetais servidos no grupo. “Preferimos plantar verdes a fazer villas. Interessa-nos a qualidade, não a quantidade”, sublinha João Reis. William Blake quer valorizar essa riqueza, o “potencial” gastronómico dos Açores e dar solidez à cozinha do White, onde também vão parar os melhores peixes de mar e carnes da ilha. Já assinou pratos saborosos, como o "Bife tártaro", a "Abrótea tostada" e uma pérola à base de couve-flor.

francisco nogueira

Os hóspedes do White Exclusive Suítes & Villas (Rua Rocha Quebrada, 10, Atalhada, Lagoa, São Miguel. Tel. 296249153) têm ao dispor um mapa com dicas personalizadas e tesouros menos conhecidos para desvendarem na ilha. E ainda um telemóvel para fazerem chamadas e usufruírem do concierge a qualquer momento, até para saberem a direção certa de um trilho. As experiências são pensadas à medida e dá-se espaço para a descoberta em autonomia, mas com o cliente a “sentir-se acompanhado e em segurança”. Percorra o Trilho do Salto do Cabrito, incluindo a subida à barragem construída no âmbito da central hidroelétrica, um exemplo de como a população aproveitou a água para produzir energia. Embrenhe-se na vegetação, por entre tubagens antigas e penhascos, até à dupla cascata do Salto do Cabrito. Uma alternativa é o Parque Terra Nostra e as coleções de plantas e árvores, o tanque e jacuzzis termais ao ar livre.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!