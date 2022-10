Praia, gastronomia e luxo no melhor resort do Algarve (VÍDEO)

VÍDEO: É um dos maiores embaixadores internacionais do Algarve. O estatuto foi construído ao longo de 30 anos, pelo resort Vila Vita Parc, em Porches, graças a constantes inovações, renovações e recriações, tanto na oferta de alojamento, como na exuberância dos jardins ou no conforto das áreas comuns, piscinas e restaurantes, entre os quais o Ocean, detentor de duas estrelas Michelin e premiado com Garfo de Platina pelo guia Boa Cama Boa Mesa 2022.

Depois de um passeio de barco à descoberta das grutas e algares da costa algarvia, conheça ainda o Red Chalet, a mais recente oferta de alojamento em Armação de Pêra, onde três restaurantes no areal ajudam a celebrar o verão.