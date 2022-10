Restaurante, pizzaria, bar e esplanada: a nova vida da Manjedoura em Milfontes

O defeso da pandemia levou ao renascer da famosa discoteca Manjedoura, no coração de Vila Nova de Milfontes. Com portas abertas desde o início de junho, a ideia foi manter o novo conceito discreto para as necessárias afinações antes da chegada em força do verão e dos turistas. Em Milfontes, no concelho de Odemira, a nova Manjedoura nasce das sinergias de um trio, com larga experiência na hospitalidade e da restauração. A saber: Tasca do Celso, Herdade do Touril e grupo SushiCafé, que se estreia fora de Lisboa. Com a assinatura “comida, bebida & chill”, o novo espaço resulta da reabilitação de uma típica casa alentejana, que mantém a traça no exterior, mas que surpreende no interior graças a uma decoração jovem e moderna, e um jardim e esplanada apoiados, para já, por um bar. O interior do restaurante é marcado pelo forno a lenha, onde se preparam diversos pratos, bem como as pizzas que resultam da experiência do conceito do restaurante Mano a Mano, em Lisboa.

No total, a nova Manjedoura oferece 160 lugares e funciona todos os dias, sem interrupções, entre as 12h30 e as 2h00, com bebidas, snacks, pizzas, peixes e carnes em rotação ao gosto de cada um, servindo tanto quem chega da praia como quem procura um pouso para almoçar e até para juntar família e amigos para um cocktail ao final do dia, um jantar informal e alguma animação ao longo da noite. “A Costa Alentejana é conhecida pelas suas praias deslumbrantes, ambiente descontraído e a qualidade da gastronomia. A Manjedoura representa tudo isto num único local”, explicam os responsáveis pelo projeto. José Ramos Cardoso, fundador da famosa Tasca do Celso e um dos sócios garante que este é um conceito “já há muito idealizado e uma aposta para a dinamização da região, principalmente no inverno”. Mais ambicioso, Luís Leote, da Herdade do Touril refere que ”a qualificação da oferta gastronómica da Costa Alentejana é vital para a dinamização turística desta zona, e acrescenta valor significativo à região, razão pela qual nos empenhamos fortemente neste projeto”.

Amêijoas na massa da pizza e outras surpresas

A primeira ementa da nova Manjedoura foi desenvolvida em parceria entre a equipa da Tasca do Celso e do Mano a Mano. Deste trabalho, resulta uma oferta diversificada, no que diz respeito a gostos e carteira, que combina os petiscos e as carnes grelhadas que deram fama ao Celso, com as pizzas em forno a lenha do Mano a Mano. Boa parte foram pensados para partilha na mesa, mas “pelo meio, houve ainda espaço para a criação de alguns pratos únicos que combinam a experiência de ambos”, dando como exemplo as “Amêijoas na massa da pizza” (€19), cozinhadas à Bulhão Pato e que chegam com o tacho coberto por uma fina pizza. É necessário retirar a massa e depois aproveitar para usufruir do molho. Outra surpresa é a “Lasanha de porco preto” (€12,50). Nas entradas, entre os clássicos “Pica-pau de cavala à Tasca do Celso (€6,50), “Salada de polvo” (€9,90) merecem destaque os potentes “Croquetes de Angus" (€4,50/ 2 unidades) e o refrescante “Carpaccio de garoupa” (€11). Conte ainda com diversas saladas e bruschettas.

Como seria expectável, as pizzas em forno a lenha e massa fina ocupam lugar de destaque na ementa da nova Manjedoura, com oito opções, da clássica “Margherita” (€10,50) à “Rústica” (€13,50), passando pela “Funghi” (€13,50) e pela “Diavola” (€14,50), com ventricina, uma linguiça de origem italiana. Referência especial para a pizza de assinatura “Mano a Mano” (€12,50), com mozzarela DOP, Grana Padano, presunto e tomate cherry confitado, e para a “Sudoeste” (€12,50), que presta homenagem à região, com ingredientes como linguiça de porco preto, queijo de cabra fresco e agrião. A ementa alonga-se com pratos grelhados, do sempre apreciado frango assado, ao estilo Guia, servido inteiro ou metade, a “Trilogia de porco preto” (€16,90), com costeleta, entrecosto e lagartinhos grelhados no carvão e servidos com batatas fritas e salada, e “Polvo à Lagareiro” (€19), que chega à mesa com batata-doce, cenoura e couve salteados em azeite e alho. Sempre disponível está o “Bife à portuguesa da Tasca do Celso" (€25)

Para momentos mais descontraídos conte com hambúrgueres, prego do lombo, saladas e algumas opções vegetarianas. Já nas sobremesas sugerem-se “Leite de creme”, a conhecida “Mousse de chocolate da Tasca do Celso” e a “Panna cota de frutos vermelhos”.

O restaurante Manjedoura (Rua António Mantas – Cerca do Arneirão, Vila Nova de Milfontes. Tel. 965204477) funciona diariamente entre as 12h30 e as 2h00, com uma agradável esplanada e jardim, ideais para usufruir do serviço de bar, da animação prevista para este verão ou, simplesmente, ficar a “chillar”

