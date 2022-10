Fotogaleria: Em frente à praia, há um hotel com Spa a estrear em Porto Covo

A tempo do verão, abriu portas, em soft opening, na passada terça-feira, dia 12 de julho, o Porto Covo Praia Hotel & Spa. São 95 quartos e suítes espaçosas e confortáveis, que oferecem vista para o mar ou para a piscina exterior. Todos os quartos - inclui uma master suíte - dispõem de varanda ou terraço com espaços generosos.

O Porto Covo Praia Hotel & Spa assume uma linguagem contemporânea, de linhas leves e tons claros, relancionando-se com a luz e o mar do litoral alentejano e um estilo decorativo onde, harmoniosamente, metal e madeira fundem-se e envolvem-se por tons verde e quentes, conferindo lhe um ambiente acolhedor.

A apenas 20 metros fica a pequena praia do Espingardeiro e a dois minutos a pé a praia Grande de Porto Covo. Para além da oferta de alojamento o novo Porto Covo Praia Hotel & Spa dispõe de restaurante, aberto a passantes, com uma ementa que aposta em propostas nacionais preparadas com ingredientes e produtos regionais. No restaurante Slow Sea pode escolher entre saladas, entradas, pratos de carne e de peixe, opções vegetarianas e mariscos, ao natural ou cozinhados, para um petisco ao final da tarde. Além do bar interior, no exterior, a área de piscina, equipada com espreguiçadeiras, oferece uma esplanada e um bar de apoio.

O novíssimo Porto Covo Praia Hotel & Spa (Rua Joaquim Augusto, 21, Porto Covo. Tel. 269039100) conta ainda entre os serviços disponíveis, com piscina interior aquecida e Spa com ginásio, sauna, banho turco e serviço de massagens (neste momento ainda só se encontram a funcionar o ginásio e a piscina interior). O hotel apresenta tarifas de referência a partir de €124, mas existe uma campanha promocional de abertura em vigor durante o mês de julho.

Resultante de um projeto familiar de 10 milhões de euros e dirigido por Francisco Loureiro, gestor hoteleiro com mais de duas décadas de experiência, o hotel assume-se, desde o primero dia, "como uma referência no turismo da costa alentejana".

