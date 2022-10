Todos a bordo! Saiba tudo sobre a última viagem do Comboio Presidencial no Douro

O The Presidential - Gourmet Train Experience prepara-se para fazer a sua última viagem de forma inesquecível. 14 dos melhores chefs portugueses vão preparar, a quatro mãos, a ementa única servida a bordo durante a viagem do Comboio Presidencial pela linha do Douro, da estação de São Bento, no Porto, até à magnífica Quinta do Vesúvio, em plena paisagem vinhateira património da Humanidade, já no concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Henrique Sá Pessoa (Chef do Ano 2022) vai fazer dupla com Rui Silvestre na primeira das 16 viagens da chamada “Last Trip” do Comboio Presidencial, agendada para dia 3 de setembro e repetição no dia seguinte. No alinhamento das restantes viagens, que decorrem durante os meses de setembro e outubro, em pleno período das vindimas, vão contar com as duplas Óscar Geadas e Diogo Rocha (10 e 11 de setembro), Hugo Candeias e Pedro Pena Bastos (24 e 25 de setembro), Vasco Coelho Santos e José Avillez (1 e 2 de outubro), Marlene Vieira e Michele Marques (8 e 9 de outubro), Alexandre Silva e João Rodrigues (15 e 16 de outubro) e João Oliveira e Pedro Lemos (22 e 23 de outubro).

As viagens do The Presidential - Gourmet Train Experience contam com diversos momentos gastronómicos, entre snacks, pratos, sobremesas e provas de vinhos, que acompanham o cenário a beleza inigualável do Douro, que tem como um dos pontos altos a paragem na Quinta do Vesúvio, a mais emblemática e exclusiva quinta do Douro para visita e provas de vinhos. Recorde-se que as visitas só estão permitidas a clientes do The Presidential e aos amigos da família proprietária, a Symington. Ao voltarem a embarcar no deslumbrante Comboio Presidencial, que serviu monarcas e chefes de estado, os passageiros podem ainda contar, pela última vez, com várias surpresas na viagem de regresso ao Porto, entre as quais uma carruagem bar com música ao vivo e uma carruagem salão de chá.

Os bilhetes para as últimas e inesquecíveis viagens, com partida às 11h00 e regresso pelas 21h30, estão disponíveis no site do projeto, em The Presidential Train, e custam €750. Existem ainda pacotes que incluem alojamentos e diversas visitas no Douro.

Depois de vários reconhecimentos e prémios nacionais e internacionais, a última partida do The Presidential Train justifica-se com o final do contrato estabelecido entre o Museu Nacional Ferroviário e Gonçalo Castel-Branco, numa parceria que permitia ao curador utilizar anualmente um número limitado de quilómetros do Comboio Presidencial. “Deixar para trás uma ideia que se aprimorou com muito esforço e dedicação, que colheu atenção mediática sem precedentes, quer nacional quer internacional, que chegou até a ser considerado o melhor evento público do mundo é naturalmente difícil, mas levo o orgulho de ter ultrapassado todas as expectativas e objetivos dos nossos parceiros”, declara o empresário.

O The Presidential - Gourmet Train Experience venceu o Prémio Nacional de Turismo na categoria de “Projeto Inovador”, foi considerado o melhor evento público do mundo pelos BEA Awards, foi finalista dos World Restaurant Awards na categoria de melhor evento do ano de 2018, e integrou a lista da Forbes dos 10 melhores comboios de luxo.

