Nas Termas da Ferraria, nos Açores, há massagens com jazz em água salgada

Uma das massagens de relaxamento das Termas da Ferraria, na ilha açoriana de São Miguel, decorre ao som e ao ritmo de música jazz.

Consideradas um caso único no mundo, devido à existência de água salgada termal com um teor de enxofre muito elevado, as águas da Ferraria têm diversas indicações terapêuticas que fazem deste um local de cura muito procurado. Nas piscinas (€6) interior e exterior das Termas da Ferraria (Tel. 296295669) tenta-se reproduzir em permanência as temperaturas da maré vazia, para os tratamentos de talassoterapia.

O edifício, recentemente recuperado mantendo a traça original, acolhe diversos tratamentos de beleza e bem-estar, aproveitando as propriedades

desta água incomum. Uma das massagens de relaxamento do cardápio é a original “Jazz Massage” (€77), que decorre acompanhando o ritmo do jazz. A música é presença constante nestas termas, localizadas na rua Ilha Sabrina, em Ginetes, na ilha de São Miguel. Tem animado os verões com concertos em que os espetadores ficam dentro de água. E, às sextas-feiras, no período estival, a piscina só encerra às 23h00, o que significa que pode assistir ao pôr do sol e ao céu estrelado no quentinho das águas terapêuticas, cuja temperatura facilmente ultrapassa 30 graus.

