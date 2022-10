Roteiro: descobrir três cascatas e uma praia de calhau em São Miguel

No concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, o Trilho Municipal Moinho do Félix – Cascatas guarda panorâmicas únicas, cascatas e uma pequena praia de pedra vulcânica.

Tome nota da indicação TM06, que remete para o Trilho Municipal Moinho do Félix – Cascatas. Este percurso circular de 5,5 km, com duração de cerca de duas horas e meia, e é uma verdadeira pérola, ainda pouco conhecida. O início e fim oficiais são o centro da freguesia da Lomba de São Pedro, junto à igreja de São Pedro, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel. Siga para poente e, após passar a última moradia, vire à direita no cruzamento continuando pelo caminho de terra batida em direção ao mar. No cruzamento seguinte, vire à direita até ao miradouro da Rocha, com um merendário. Acompanhe o espantoso recorte costeiro na descida até à cascata do Homem. Observe a forma como a água doce desagua no mar, na prainha de calhau e, a poucos metros do oceano, vislumbra uma inesperada zona de merendas com churrasqueira e vista de rei!

No regresso, vira-se à esquerda num caminho de pé posto. A sombra das árvores facilita a subida, atravessando vegetação densa, onde não faltam teias de raízes a fazer de “escadinhas” naturais e corrimões de madeira engalanados de hortênsias. Em pouco tempo alcança as ruínas do moinho do Félix, um antigo moinho de água onde ainda persistem as pedras da mó, embora já não moa trigo e milho como outrora. Segue-se a cascata do Teófilo, que pode observar no curioso mirante da Palma da Mão, assim designado porque a estrutura de madeira foi colocada ao centro de um aglomerado de troncos de árvore dispostos como os dedos de uma mão. Descanse nos bancos de madeira, talvez a ler um livro, e escute o som da água e dos pássaros, antes de ir a banhos. Prossiga o trilho, fotografando as criptomérias, até à cascata da Gruta, onde também se pode banhar na lagoa. A curiosidade, neste caso, é poder admirar a queda de água pela parte de trás, sob uma gruta. Mais à frente encontra ainda o poço da Truta (com bengaleiro de madeira), também favorável a banhos, e uma bonita nascente.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto – Açores, com produção Boa Cama Boa Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 15 de julho 2022.

Esta coleção de sete guias divididos pelas regiões de turismo (Porto e Norte, Centro, Lisboa e Ribatejo, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira), oferecida com o Expresso durante sete semanas, convida à descoberta do país em 350 sugestões. As ilustrações de capa são da autoria de Pedro Lourenço.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!