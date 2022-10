Pare, escute, olhe, entre e prove: Petiscais faz renascer casa do chefe da estação de comboios de Olhão

O edifício estava ao abandono. Rui Oliveira seguiu à risca o avisado conselho junto à via férrea: “Pare, Escute, Olhe” e decidiu acrescentar vida à antiga casa do chefe da estação de Olhão. Já lá vão cinco anos e, por aqui, ninguém se importa em ficar a ver os comboios a passarem. Antes de abrir o restaurante Petiscais foi preciso recuperar o centenário edifício, preservando a fascinante arquitetura original, mas também as lanternas originais da estação (adquiridas pelo proprietário em leilão), bem como as grandes portas em madeira antiga. O relógio da estação continua a dar horas, mas todo o resto se renovou.

Além da sala com 42 lugares (lotação dos tempos de pandemia, apesar da capacidade ser muito superior), com decoração moderna e despretensiosa, o restaurante oferece também um espaço exterior onde se pode almoçar ou jantar sob uma refrescante pérgola com apoio de bar.

Na cozinha quem manda é Cecília Paixão, cozinheira experiente e formada na Escola de Hotelaria de Faro. As mãos de Cecília brincam com os produtos sazonais e preferencialmente locais, enquanto a criatividade faz nascer pratos de sabores que seduzem. Para começar, são muitas as entradas que aumentam a curiosidade na proporção da dúvida sobre a escolha. Para refrescar há “Gaspacho com croutons de alho” (€4), mas a oferta prolonga-se para “Brullèe de tomate & manjericão, tempura de burrata” (€13), “Croquetes de alheira e caça com grelos” (€2,50), “Carpaccio de novilho com uvas, rúcula, parmesão e vinagrete de mostarda inglesa” (€13), “Pica-pau de atum & batata-doce frita” e “Vieiras com coral, molho de gengibre, mel e lima”. Da vizinha ria Formosa chega o “Lingueirão à Bulhão Pato” (€16,50) e as “Amêijoas à Bulhão Pato” (€18,50).

Depois de observar a passagem de outro comboio, finalmente, é hora de começar…. Nos principais encontra uma variedade que vai do “Prego na frigideira em molho de cerveja” (€10), passando pelas “Bochechas de porco em jus de ameixa & esmagada de batata” e pelas “Tiras de Ribeye com chimichurri & batata-doce” (€16). Depois há “Tataki de atum com sementes & batata-doce” (€15,50), “Espadarte grelhado, molho lima-limão, espargos e batata gratinada” (€15,50), e, entre outros, “Raios de polvo grelhado com molho de mel & mostarda inglesa e batata-doce” (€22,50).

Para terminar a refeição sugere-se a especialidade: “Cheesecake gelado com doce de tomate feito por nós” (€4), mas também a “Mousse gelada de lima e rapas de chocolate” (€4) e “Mousse de chocolate com amendoim e caramelo salgado” (4,50).

Tudo isto e algo mais pode ser encontrado no restaurante Petiscais (Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Estação Ferroviária de Olhão. Tel. 918707936), de segunda a sexta-feira, ao almoço. Ao sábado, o restaurante serve apenas jantares e ao domingo é dia de descanso. Aproveite o parque de estacionamento privado.

