Ficamos contentes com muito pouco porque estamos conformados com o pouco que temos. Não nos atrevemos a pedir um crescimento de 7,8%, como o da Irlanda, porque 2,1% já é muito bom. Sejamos sinceros, crescer 2,1% em 2018 é um péssimo resultado

Depois de António Costa receber o Governo, muitos (eu incluindo) defendiam que o diabo estava ao virar da esquina. E estava. Aliás, está. Continua na mesma esquina, às vezes um pouco mais perto, outras vezes mais longe de a dobrar. De nunca lá saiu pela mestria do primeiro-ministro em gerir uma geringonça que se revelou ser o que não é.