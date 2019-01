A auditoria que queima

Mário Centeno diz que é evidente que houve “má gestão” na Caixa e que ela “teve custos”. Ó senhor ministro, diga lá alguma coisa que nós não saibamos já. Diria que as palavras do ministro das Finanças só pecam por serem elas também evidentes. Quando o contribuinte é obrigado a colocar milhares de milhões de euros no banco público é mais do que óbvio que algo correu mal, muito mal.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)