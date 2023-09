Milhanas, cantora-compositora que esta semana é a convidada do Posto Emissor, falou no podcast da BLITZ das suas maiores inspirações e também da importância de ter feito um curso de escrita criativa com Luísa Sobral.

“Eu canto desde sempre, mas só comecei a escrever [canções] de forma consciente por volta dos 14 anos, porque fiz um curso de escrita criativa com a Luísa Sobral”, conta a voz de ‘Mais do que ao Sol’.

“A Luísa é uma compositora inacreditável e ensinou-me o processo de sentar-me e fazer, [em vez de] esperar que a grande madrugada chegue e me inspire”, completa.

Pode ouvir a resposta completa pelos 2m 50s.