Foo Fighters no festival The Town, no Brasil: veja os melhores momentos de um concerto “entre a euforia e o tédio”

Os Foo Fighters foram, este sábado, cabeças de cartaz do penúltimo dia da edição de estreia do festival The Town, idealizado e produzido por Roberto Medina, o criador do Rock in Rio.

No Autódromo de Interlagos, a banda de Dave Grohl apresentou um alinhamento de 21 canções, pontuado por êxitos como ‘All My Life’ (logo no arranque), ‘Learn to Fly’, ‘Times Like These’, ‘My Hero’, e um remate final com ‘Monkeywrench’, ‘Best of You’ e ‘Everlong’.

Pelo meio, citações de Beastie Boys ('Sabotage'), Ramones ('Blitzkrieg Bop', Devo ('Whip It') e Nine Inch Nails ('March of the Pigs') num segmento que incluiu solos de teclado e guitarra que o jornalista Lucas Brêda, no diário “Folha de São Paulo” caracterizou como “momentos de tédio” no meio de um concerto que, elogiosamente, apelidou de “rock de arena”: “Quase todas as canções foram acrescidas de riffs, citações e outras músicas, e momentos de improviso”.

Num espaço que é descrito como “sufocado pelas estruturas das marcas”, com “uma plateia espremida” e “sensação de sobrelotação”, a banda de Dave Grohl terá sido a que mais público mobilizou para o evento, que principiou no passado dia 2 e termina domingo (ao todo, são 5 os dias de concertos, com Post Malone, Maroon 5, Bruno Mars - ‘headliner’ em dois dias - e Foo Fighters como nomes cimeiros).

Ao longo do espetáculo do grupo norte-americano, que teve num enérgico Dave Grohl o seu óbvio mestre de cerimónias (elogiou os Yeah Yeah Yeahs, banda que antecedeu Foo Fighters no cartaz em substituição dos Queens of the Stone Age), o baterista Taylor Hawkins foi lembrado pelo público, que cantou o seu nome em diversas ocasiões. Em ‘Best of You’, conta o jornal brasileiro, banda e público cantaram em uníssono.

Veja o resumo do espetáculo pelo “Multishow”, canal da Rede Globo: