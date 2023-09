Sharon Osbourne diz que o ator Ashton Kutcher é “o rapazinho mais malcriado” que já conheceu

Sharon Osbourne apontou o ator Ashton Kutcher como a celebridade mais mal-educada que já conheceu.

Em declarações à “E! News”, Sharon vincou: “Rude, rude, rude. É um rapazinho malcriado e vil”, perante a surpresa dos apresentadores.

Em 2018, em entrevista a Larry King, Sharon, mulher e empresária de Ozzy Osbourne, explicou o porquê de não se ter dado bem com Kutcher, quando este foi convidado do programa de televisão “The Talk”: “Veio com maus modos, porque eu disse mal o nome dele”, afirmou.

“Estava irritado e foi mal-educado. Perguntou-me o que tinha eu feito nesta indústria. E eu respondi-lhe que dava cabo dele, que ele não sabia com quem estava a lidar”.