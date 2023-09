A mulher de Stephen King ameaçou pedir o divórcio: o escritor estava sempre a ouvir a mesma canção

O escritor Stephen King revelou que a sua esposa, Tabitha, ameaçou divorciar-se dele caso não parasse de ouvir sempre a mesma canção, em casa.

A canção em questão é ‘Mambo No. 5’, de Lou Bega, um êxito de vendas em 1999. À “Rolling Stone”, King admitiu ser “um grande fã” do tema.

“Ouvi-a tantas vezes que a minha esposa ameaçou divorciar-se”, disse. “Tinha o mix de dança e toquei os dois lados do disco. Um deles só instrumental. E toquei-o tantas vezes que ela me disse que, se o voltasse a fazer, me deixava”.

Stephen King casou com Tabitha, também escritora, em 1971. O casal tem três filhos: Naomi, Owen e Joseph.