Moonspell atuam em Almada na noite de Halloween

Os Moonspell anunciaram um concerto especial de Halloween, a 31 de outubro.

A banda portuguesa irá atuar na Incrível Almadense, sala de espetáculos de Almada, prometendo “um alinhamento e produção exclusivos”.

Este será o 25º aniversário dos concertos de Halloween dos Moonspell, que estrearam o conceito no Porto, inspirados pelos Type O Negative.

"Quando ainda muito pouca gente celebrava esta festa pagã em Portugal, os Moonspell foram pioneiros e colocaram na agenda da sua imensa alcateia de fãs a data de 31 de outubro como a celebração ritual da música e da imagem do gótico, no dia 'em que as almas saem à rua' para anunciar o Inverno", pode ler-se, em comunicado. Neste concerto, a banda de Fernando Ribeiro conta com os Thragedium como convidados.

Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, pelo preço de 25 euros.