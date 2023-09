Foo Fighters convidam Billy Idol para cantar uma versão dos Sex Pistols

Os Foo Fighters atuaram no passado domingo em Aspen, no Colorado (EUA), tendo acabado o concerto a convidar Billy Idol a subir ao palco.

Juntos, os Foo Fighters e Idol interpretaram ‘Pretty Vacant’, dos Sex Pistols.

Não foi a primeira vez que Dave Grohl e companhia colaboraram com Billy Idol. Em 2018, o músico subiu ao palco com a banda durante uma atuação no festival Welcome to Rockville, para interpretar ‘Gimme Some Truth’, de John Lennon.

Veja o vídeo: