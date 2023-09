Os U2 vão atuar em Las Vegas sem o baterista Larry Mullen Jr.: “Tanto a banda como o público se sentirão muito tristes”

Os U2 irão estrear, a 29 de setembro, a Sphere Las Vegas at the Venetian Resort (anteriormente conhecida como MSG Sphere, novíssima sala de Las Vegas em forma de esfera, que se apresenta como “o futuro do entretenimento”. A banda irlandesa irá, no entanto, subir ao palco sem o seu baterista de sempre, Larry Mullen Jr., que se encontra a recuperar de uma cirurgia.

Em declarações ao jornal inglês “Daily Star”, o baixista Adam Clayton admitiu que “tanto a banda como o público se sentirão muito tristes” pela ausência de Larry. “Ele quer regressar, quer poder ter uma longa carreira, continuar a tocar bateria. Para isso, tem que se curar das lesões”.

Larry será substituído, nestes espetáculos, pelo baterista dos Krezip, Bram van den Berg. A escolha de substituir o seu baterista foi feita com o consentimento de Larry, explicou Adam: “Apoia-nos a 100%, mesmo sabendo que para ele é um momento difícil”.

Os U2 irão apresentar, ao longo de 25 noites, o espetáculo “U2:UV Achtung Baby”, baseado no emblemático álbum de 1991. O último concerto terá lugar a 16 de dezembro.