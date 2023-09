Woody Allen defende Luis Rubiales: “Foi apenas um beijo a uma amiga. Não há nada de errado”

O realizador de cinema e músico Woody Allen defendeu o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, das críticas de que foi alvo desde que deu um beijo à jogadora Jenni Hermoso.

O caso teve lugar na Austrália, durante a entrega das medalhas de campeãs do mundo às jogadoras da seleção espanhola de futebol feminino. Rubiales foi, entretanto, suspenso das suas funções.

Em declarações ao jornal “El Mundo”, Woody Allen afirmou que “não há nada de errado” num beijo. “A primeira coisa em que pensei foi que ele não a beijou num canto às escondidas. Não a estava a violar, foi apenas um beijo a uma amiga”, disse.

“Independentemente do que aconteceu, é difícil entender que possa perder o seu emprego por dar um beijo a alguém. Se foi inapropriado ou agressivo, há que dizer-lhe para não voltar a fazê-lo e para pedir desculpa. Não assassinou ninguém, mas pode perder tudo".

Confrontado com o facto de Hermoso ter revelado que não consentiu em ser beijada, o realizador acrescentou: “É verdade, mas foi algo feito em público. Não a beijou no escritório, à porta fechada, ou algo assim”.

“Ela tem todo o direito de dizer que não queria e ele deveria pedir desculpa e garantir que não o volta a fazer”, explicou.

Woody Allen estará em Portugal para a semana, para dois concertos com a sua banda de jazz, primeiro sobe ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto (no dia 13) e depois ao do Campo Pequeno, em Lisboa (no dia 14).