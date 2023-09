Nirvana anunciam reedição de “In Utero”, o último álbum da banda: tem 53 gravações nunca antes editadas

As músicas inéditas vêm de um espetáculo em Los Angeles", de 1993, e do último concerto do grupo na sua cidade natal, em Seattle, em 1994. O material foi reconstruído a partir de gravações preservadas pelo engenheiro de som Jack Endino, produtor do primeiro álbum da banda liderada por Kurt Cobain, "Bleach" (1989).

A edição comemorativa dos 30 anos de "In Utero", o terceiro álbum de estúdio dos Nirvana, vai contar com 53 gravações ao vivo nunca antes editadas, e chegará ao mercado no próximo dia 27 de outubro, anunciou o 'site' oficial dos Nirvana.

A nova edição de "In Utero" reúne assim um total de 72 músicas, entre as quais também há gravações ao vivo de concertos em Roma, Springfield e Nova Iorque, além de incluir uma nova mistura das 12 canções do álbum original, feita por Bob Weston, que foi o engenheiro de som do o terceiro álbum de estúdio dos Nirvana, com Steve Albini. Haverá ainda uma edição especial em vinil, que inclui oito LP, além de materiais alusivos à banda.

"In Utero", com títulos como "Pennyroyal Tea" e "Heart-Shaped Box", foi lançado em 21 de setembro de 1993 e rapidamente chegou ao primeiro lugar da Billboard 200, repetindo o sucesso de "Nevermind", em 1991. Este foi o derradeiro álbum dos Nirvana, antecedendo a morte de Kurt Cobain em 1994. À dissolução da banda, sucederam-se novos projetos do baixista Krist Novoselic (Giants in the Trees) e do baterista Dave Grohl (Foo Fighters).