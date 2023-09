Casa Independente, sala de espetáculos de Lisboa, vai fechar

“Ao fim de quase 11 anos de muito trabalho, muita dedicação, de todes que por aqui passaram e construíram esta Casa connosco, é com profundo pesar que vos informamos que a Casa Independente verá o seu projeto encerrado no final de 2025.” “A todes que construíram, partilharam este espaço connosco agradecemos do fundo dos nossos corações e desejamos que até lá venham construir mais memórias aqui. Até ao desfecho final contamos com todes para encerrar este capítulo de forma memorável. Até já”, pode ler-se nas redes sociais da Casa Independente.

Nessa altura, a Casa Independente terá de deixar o número 45 do Largo do Intendente, um palacete que durante décadas acolhera a Casa da Comarca de Figueiró dos Vinhos.

“Dói um bocado. Até porque fizemos isto, no início, como se fosse para toda a vida”, confessou àquele jornal Patrícia Craveiro Lopes, que com Inês Valdez partilha a gestão da Casa Independente. “Estamos à procura de um sítio, mas não é fácil, as rendas estão impossíveis.”

Na Câmara Municipal de Lisboa já deu entrada um pedido de informação prévia para aumentar em mais dois pisos o edifício. No prédio ao lado, o Palácio Pina Manique está a ser convertido num hotel de luxo da cadeia internacional Soho House, informa a mesma reportagem sobre as mudanças em curso no Largo do Intendente, em Lisboa.