“The Killer”, o novo filme de David Fincher, tem várias canções dos Smiths

O novo filme de David Fincher, “The Killer”, conta na sua banda-sonora com várias canções dos Smiths.

“The Killer” estreou-se este fim de semana, no Festival de Cinema de Veneza, antes de chegar à Netflix no dia 10 de novembro.

Para além de uma banda sonora composta por Trent Reznor e Atticus Ross, o filme conta com canções como ‘How Soon Is Now?’, ‘Bigmouth Strikes Again’ ou ‘I Know It’s Over'.

Em conferência de imprensa, Fincher explicou que essas canções foram adicionadas ao filme na pós-produção. “Queria usar a ‘How Soon Is Now?’ e adorei a ideia de ter essa canção específica como uma forma de avaliar a ansiedade” da personagem principal.

“Gostei dela como uma espécie de cassete para meditação, achei que seria divertido. Julgo que não existe um arquivo musical com tanto sarcasmo e perspicácia” como a dos Smiths, acrescentou.

Veja o trailer do filme: