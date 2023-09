Metallica adiam concerto nos EUA após James Hetfield testar positivo para a covid-19

Os Metallica viram-se forçados a adiar um concerto em Glendale, no estado norte-americano do Arizona, após James Hetfield ter testado positivo para a covid-19.

Nas redes sociais, a banda lamentou o adiamento, esclarecendo que os bilhetes já adquiridos são válidos para a nova data do espetáculo, 9 de setembro. Quem quiser proceder ao reembolso dos mesmos também o poderá fazer.

Na passada sexta-feira, no primeiro de dois concertos em Glendale, James Hetfield mostrou-se visivelmente abatido e com dificuldades em cantar, com os Metallica a cortarem, inclusive, o clássico ‘Master of Puppets’ do alinhamento e a terminarem o espetáculo mais cedo.