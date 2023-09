Joe Jonas e Sophie Turner vão divorciar-se, avançou o “TMZ”.

O músico dos Jonas Brothers e a atriz de “A Guerra dos Tronos” casaram-se em 2019, após três anos de namoro. Segundo o website, Joe Jonas já contatou dois advogados especializados em processos de divórcio.

Fonte próxima do casal afirmou ao “TMZ” que Joe e Sophie estão com “problemas sérios” no casamento há pelo menos seis meses. O músico tem tomado conta das suas duas filhas “praticamente o tempo todo”, acrescenta-se, mesmo estando em digressão.

Nas últimas semanas, Joe foi igualmente fotografado sem o seu anel de casamento, e vendeu a mansão em Miami que o casal tinha adquirido há um ano.