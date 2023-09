Uma cadela fugiu de casa e acabou a assistir a um concerto dos Metallica

Uma cadela fugiu de sua casa na Califórnia, acabando num concerto dos Metallica no SoFi Stadium, em Inglewood (EUA), no passado dia 27 de agosto.

A cadela, Storm, conseguiu entrar no estádio, onde assistiu ao concerto inteiro dos Metallica. Foi a própria banda a contar a história, através das redes sociais. A nossa amiga Storm chegou ao estádio sozinha. Depois de uma noite a divertir-se, voltou à família no dia seguinte", escreveram os Metallica.

“Ela divertiu-se muito a ouvir as suas canções favoritas, como ‘Barx Æterna’, ‘Master of Puppies’ ou ‘The Mailman That Never Comes’”, remataram com humor, advertindo no entanto os fãs a não levarem os seus animais a concertos dos Metallica.

Veja aqui: