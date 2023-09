Pabllo Vittar no MEO Kalorama: o rosa-choque que veio pôr um ponto de exclamação no festival

Ainda os Arcade Fire estendiam, no palco principal, as suas onomatopeias, e já Pabllo Vittar assomava do outro lado da colina, no segundo palco do MEO Kalorama, festival que este sábado, e com esta atuação, chegou ao fim. Depois de, no ano passado, atuar no Primavera Sound, no Porto, a artista brasileira trouxe o seu espetáculo a Lisboa, onde foi recebida por uma plateia com muitos compatriotas. “Quem aqui é do Brasil?", inquiriu a certa altura a voz de ‘Bandida'. A quantidade de braços no ar não deixou margem para dúvidas, e Pabllo, que há 29 anos nasceu Phabullo Rodrigues da Silva, aproveitou para agradecer, atribuindo ao grande contingente verde e amarelo as suas conquistas. “É graças a vocês que estamos fazendo tournée sold out na Europa!”