Anderson Cooper, da CNN, recorda momento “aterrador” com Madonna: “Ainda hoje não sei o que aconteceu”

Anderson Cooper recordou a experiência “aterradora” que teve durante um concerto de Madonna, em 2015.

O espetáculo teve lugar no Barclays Center, em Nova Iorque, e terminou com Madonna a convidar Cooper para o palco. Ao interpretar ‘Unapologetic Bitch’, Madonna deu palmadas em Cooper e roçou-se no corpo deste.

“É algo que quero esquecer”, afirmou o jornalista ao podcast “Let's Talk Off Camera”. “Adorei a ideia, a experiência. Não adoro o vídeo nem a realidade”. “Não sabia o que raio estava a acontecer. Foi horrível. Dancei de forma terrível. Foi aterrador”.

Cooper acabaria por sair do palco de forma bizarra: com Madonna a entregar-lhe uma banana. “Não estava à espera disso. Comecei a comê-la, e há um pequeno elevador, no palco, que começa a descer. E eu desapareço enquanto como a banana. Ainda hoje não sei o que aconteceu”, rematou.