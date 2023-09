MEO Kalorama: com a ajuda de fãs de velha guarda e nova geração, Siouxsie trouxe a sua dança a Portugal

Pode ser aparentemente modesta a mancha humana que se estende frente ao palco principal do MEO Kalorama pelas seis da tarde, hora insuspeitamente diurna para uma música de tanta sombra. Mas basta a esta plateia, na qual pontuam t-shirts de Ramones, Cramps ou Nick Cave, um vislumbre de Susan Janet Ballion - a humana que a mitologia rock registou como Siouxsie Sioux - para que o calor humano se faça sentir. Ao longo da hora que se seguirá ("Passou demasiado depressa", lamentará a britânica, no final), todos lutarão contra a luz ainda forte deste sol quase outonal para celebrar um legado: o dos Banshees, banda que Miss Siouxsie liderou entre meados dos anos 70 e dos 90, e cujo repertório será o mais representado no alinhamento ('Here Comes That Day' e 'Into a Swan’, do único álbum a solo de Siouxie, “Manta Ray", de 2007, foram a exceção num espetáculo que atraiu fãs de velha guarda e nova geração.)