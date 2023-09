Carminho em filme com Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe

Carminho entra em “Poor Things”, novo filme do realizador Yorgos Lanthimos e que conta com Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe no elenco.

A fadista faz uma interpretação inédita de ‘O Quarto’, tema do seu último álbum (o disco homónimo, lançado este ano), durante uma contracena com Emma Stone. Em comunicado, a fadista explicou que esta oportunidade surgiu a convite do próprio Lanthimos.

“Escolhemos juntos o tema que tem uma letra da minha autoria, para uma composição tradicional. Quando nos reunimos por Zoom, ele acabou por me desafiar a ser eu a tocar a guitarra portuguesa. Algo que me surpreendeu mas, depois de muito trabalho, deixou-me imensamente feliz”, explicou.

“Poor Things”, baseado na obra com o mesmo nome de Alasdair Gray, irá estrear-se nos Estados Unidos a 8 de dezembro e no Reino Unido a 12 de janeiro. Não existe ainda data de estreia em Portugal.