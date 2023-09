Os incríveis Belle and Sebastian no MEO Kalorama, com Stones de improviso e emoção brasileira: não há festa como esta

Rita Carmo

Os escoceses Belle and Sebastian, presença bissexta em palcos portugueses, deram no Parque da Bela Vista uma valente bofetada na face da adversidade. Enfrentando problemas que atrasaram o início do concerto, e com o teclado do mentor Stuart Murdoch em modo ‘morto’, a ‘família numerosa’ do melhor indie rock nascido nos anos 90 deu a volta por cima, levou toda a gente para cima do palco e saiu de Lisboa deixando sorrisos nos lábios. Nunca haverá demasiado amor