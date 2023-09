Jenna Ortega nega rumor de que namora com Johnny Depp: “É tão ridículo que nem dá para rir”

Jenna Ortega negou o rumor de que mantém uma relação amorosa com Johnny Depp, classificando-o de “ridículo”.

O rumor foi iniciado pelo website Deuxmoi, um blogue sobre celebridades, que afirma que Ortega e Depp foram vistos juntos. Falou-se que poderiam estar a trabalhar em “Beetlejuice 2”.

“Isto é tão ridículo que nem dá para rir”, afirmou a estrela de “Wednesday” no Instagram. “Nunca conheci ou trabalhei com o Johnny Depp. Parem de espalhar mentiras e deixem-nos em paz".

Um representante do ator também negou esse rumor, bem como a sua presença na sequela para “Beetlejuice”. “Não tem qualquer relação pessoal ou profissional com ela. Nunca a conheceu ou falou com ela. Não está envolvido em nenhum projeto com ela, nem tenciona estar”, pode ler-se, em comunicado.