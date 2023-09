50 Cent atinge fã na cabeça com o microfone

Um concerto de 50 Cent em Los Angeles, na passada quarta-feira, acabou com uma fã a ser atingida na cabeça pelo microfone do rapper.

Enquanto cantava um tema com o também rapper YG, 50 Cent ficou frustrado ao ver que nenhum dos seus microfones estava a funcionar, atirando um deles com toda a força na direção do público.

A fã em questão já foi identificada como Bryhana Monegain, locutora da rádio de Los Angeles Power 106, que ficou com uma enorme ferida na cabeça.

Veja aqui: