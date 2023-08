Não houve ananás, mas houve microfone maroto: a festa do regresso dos Yeah Yeah Yeahs no MEO Kalorama

Vivem livremente na nossa memória as imagens do momento em que, há 20 anos, Karen O, a sorridente e aguerrida vocalista dos Yeah Yeah Yeahs, partiu um ananás e tomou duche com o seu sumo no palco do festival de Paredes de Coura. Se essa intensidade de entrega e fervor de juventude da artista nova-iorquina condicionou, à partida, a vivência deste espetáculo no MEO Kalorama, que marcou o regresso a Portugal uns longos 17 anos depois de uma segunda passagem por Coura? Talvez tenha condicionado, mas não saímos dele defraudados, de todo.