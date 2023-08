Pedro Mafama acredita que a música popular portuguesa já não está presa ao modelo norte-americano mas defendeu, no podcast Posto Emissor, que as suas fronteiras devem continuar a ser alargadas. “Já não estamos naquele lugar em que ou és americano ou és provinciano, onde estivemos muito tempo”, começou por dizer, em maio, na 150ª edição do podcast Posto Emissor.

“Agora, temos de continuar a abrir a cultura popular portuguesa a coisas que ainda não são aceites pela maioria, como a rumba portuguesa”, continuou. “Isso vem, claro, do problema de Portugal com a comunidade cigana, que está no país há 500 anos e não pode ser vista como outra coisa que não como parte integrante da nossa cultura”.

