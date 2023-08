Duran Duran lançam o seu ‘álbum negro’, com versões de Billie Eilish e Talking Heads

Juntamente com o anúncio, os Duran Duran disponibilizaram para escuta o tema-título, uma de três canções originais compostas para o álbum, que sairá a 27 de outubro.

1. ‘Nightboat’

2. ‘Black Moonlight’

3. ‘Love Voudou’

4. ‘Bury A Friend’

5. ‘Supernature’

6. ‘Danse Macabre’

7. ‘Secret Oktober 31st’

8. ‘Ghost Town’

9. ‘Paint It Black’

10. ‘Super Lonely Freak’

11. ‘Spellbound’

12. ‘Psycho Killer’ (feat. Victoria De Angelis)

13. ‘Confession In The Afterlife’