Andreia Criner (MEO Kalorama): “A única vez que fiquei seriamente perturbada por conhecer um artista foi com Robert Plant, dos Led Zeppelin”

“Os quatro discos que eu guardo [com mais carinho] são os primeiros quatro dos Led Zeppelin. Pensei: ‘se tu soubesses os anos de vida que eu já te ouvi’” Andreia Criner, profissional ligada à organização de concertos há quase um quarto de século e hoje diretora de comunicação do festival MEO Kalorama, recorda no Posto Emissor o momento em que conheceu um dos maiores vultos da história do rock