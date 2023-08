Timbaland revela o título e alguns segundos da nova canção com Justin Timberlake e Nelly Furtado

Timbaland revelou o título da canção que irá lançar com Justin Timberlake e Nelly Furtado, que assinala a primeira vez em 16 anos que estes três artistas colaboram juntos.

Intitulado ‘Keep Going Up!’, o single será lançado na próxima sexta-feira, 1 de setembro. A capa do single é composta pelo título, formado com balões, sob os nomes de todos.

A primeira canção que Timbaland, Furtado e Timberlake editaram juntos, ‘Give It To Me’, foi lançada em 2007, atingindo o primeiro lugar das tabelas de vendas da Billboard. O produtor está a preparar-se para lançar um novo álbum, o primeiro deesde 2009, em novembro.