Proteção Civil fiscaliza segurança no recinto do festival MEO Kalorama: parte lateral do palco que caiu “ainda estava em montagem”

A estrutura cénica do festival MEO Kalorama derrubada pelo vento esta segunda-feira “ainda estava em montagem” aquando da sua queda, esclareceu à BLITZ Margarida Castro Martins, da Proteção Civil de Lisboa. “Ontem estavam ventos fortes, que não eram esperados, e derrubaram uma estrutura lateral do palco que ainda estava em montagens”, começa por dizer a responsável, “puseram as lonas antes de garantir o enchimento daquilo que dá o peso à estrutura. Felizmente não houve danos, não houve vítimas”. Segundo Margarida Castro Martins “os trabalhos de reparação e reconstrução começaram logo ontem” e esta terça-feira “os serviços de Proteção Civil [de Lisboa] estão a fazer uma fiscalização a todas as estruturas do espaço para atestar as condições de segurança”. Andreia Criner, diretora de comunicação do festival organizado pela Last Tour, havia já avançado à BLITZ que a torre cénica, composta por plástico perfurado, teve o seu peso reforçado.

Loading...

O Parque da Bela Vista, que recebe o festival, foi encerrado ao público – “por cautela, como há sempre muita gente a passear pelo Parque [da Bela Vista] e é difícil de controlar onde as pessoas estão e não estão, promovemos o encerramento provisoriamente por questões de segurança” – e assim deverá manter-se até quinta-feira: “assim que fiquem atestadas as condições de segurança, tenho sérias dúvidas de que amanhã voltemos a abrir o Parque. Uma vez que o festival começa no dia 31, só deverá abrir nessa altura”.

Sobre as condições meteorológicas para os próximos dias, a responsável diz que, até ao momento, “não temos avisos de vento emitidos”. O MEO Kalorama realiza-se entre quinta-feira e sábado e conta no cartaz com nomes como Blur, Prodigy, Florence and the Machine, Foals, Arcade Fire e Aphex Twin, entre outros.