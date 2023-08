Ecrã gigante cai em cima de tuna académica no Estádio Universitário de Lisboa

A estrutura desabou sobre os músicos, que foram transportados por precaução para o Hospital de Santa Maria, refere o Jornal de Notícias. Não há feridos graves a registar. A comissão organizadora do evento, que decorre até ao final do mês em Lisboa, atribui o incidente a “uma forte rajada de vento” e, em comunicado, refere que foi prestado “atendimento médico de primeiros socorros” no local.

Um ecrã gigante caiu durante a atuação da Estudantina Académica, tuna do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) na cerimónia de abertura do Campeonato Europeu Universitário de Rugby 7s, esta segunda-feira, no Estádio Universitário de Lisboa.

Também no mesmo dia, uma das torres cénicas do palco principal do festival MEO Kalorama, que esta quinta-feira tem início no Parque da Bela Vista, em Lisboa, foi derrubada. De acordo com a Last Tour, promotora do festival, o incidente foi provocado por “um pico de vento”, não se tendo registado feridos