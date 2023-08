Andreia Criner (MEO Kalorama): “No concerto dos Clash em Cascais, a polícia começou a bater nas pessoas e resolvi largar a mão da minha mãe”

Andreia Criner, diretora de comunicação do festival MEO Kalorama, cuja segunda edição tem esta quinta-feira início, e profissional de comunicação de espetáculos há quase 25 anos, partilhou no podcast Posto Emissor as suas primeiras memórias musicais.

“Os meus pais iam a muitos espetáculos e na altura, quer fossem quer não fossem [ver concertos], as pessoas encontravam-se no Dramático [de Cascais]”, começa por dizer. Nos Clash [concerto que teve lugar a 30 de abril de 1981], a polícia começou a bater nas pessoas, para as dispersar, e eu resolvi largar a mão da minha mãe e começar a correr. Foi um pânico geral. Lá estava tudo atrás da Andreia”, relata.

