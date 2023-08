Rita Carmo

“O nosso patrão disse-nos uma coisa incrível: ‘Vocês estão com dificuldade em pagar a renda porque trabalharam tão bem a mostrar Lisboa aos turistas que agora os preços aumentaram. Têm de se sentir orgulhosos’”. Em maio, no podcast Posto Emissor, Pedro Mafama falava sobre a gentrificação, que sentiu na pele, do bairro da Graça, onde cresceu