Florence Welch foi submetida a uma cirurgia de urgência que lhe “salvou a vida”: concerto no MEO Kalorama, em Lisboa, não foi cancelado

Florence Welch revelou ter sido submetida a uma cirurgia de urgência, que garante que lhe “salvou a vida”.

Os Florence and the Machine tiveram que cancelar espetáculos recentes no Open Air, na Suíça, sexta-feira, e no Rock en Seine, em França, no sábado, devido a um problema de saúde da cantora.

Esse problema estará, por agora, sanado, segundo explicou a própria nas redes sociais. “Peço desculpa por ter cancelado os últimos concertos”, começou por escrever. “Os meus pés estão bem [referência a outro problema de saúde que motivou o adiamento de uma digressão no Reino Unido], tive uma cirurgia de urgência devido a motivos que ainda não me sinto confortável a revelar, mas que me salvou a vida”.

A cantora garantiu, ainda, que estará em Lisboa para aquele que será um dos últimos concertos da digressão Dance Fever. A banda tem concerto marcado para esta sexta-feira no MEO Kalorama, que se realiza no Parque da Bela Vista.