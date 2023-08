Andreia Criner, do festival MEO Kalorama: “Eu era uma miúda de 21 anos e a equipa dos Red Hot Chili Peppers chamou-me para fazer uma sandes”

Andreia Criner, diretora de comunicação do festival MEO Kalorama e profissional de comunicação de espetáculos há quase 25 anos, recordou no podcast Posto Emissor a sua primeira experiência profissional, no concerto de estreia dos Red Hot Chili Peppers em Portugal, em 1999. “Era uma miúda de 21 anos. Fui chamada pela equipa dos Red Hot para ajudar com os camarins. Estava disponível para fazer uma sandes ou ir buscar uma toalha”.

“Era muito novata, cheia de vontade de trabalhar. Não havia ninguém muito disponível para me ensinar o que quer que fosse”, acrescenta ainda, “lembro-me de chegar ao Pavilhão Atlântico muito cedo e já estarem pessoas a dormir à porta: estes concertos eram acontecimentos”.

Ouça a resposta completa a partir da 1 hora, 12 minutos e 31 segundos: