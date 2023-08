Adele interrompe espetáculo para defender um fã: “Podem deixá-lo em paz, por favor?”

Adele interrompeu um dos seus espetáculos em Las Vegas, esta semana, para defender um fã dos seus próprios seguranças.

Enquanto interpretava ‘Water Under the Bridge’, a artista britânica pausou a música para se dirigir à equipa de segurança: “O que raio se passa com aquele jovem que está a ser incomodado por se ter levantado?”, disse.

“Porque é que o estão a incomodar? Podem deixá-lo em paz, por favor?”, acrescentou, antes de se dirigir ao jovem para lhe dizer: “não vão voltar a incomodar-te, meu querido. Aproveita o espetáculo”.

Pouco depois, Adele pediu desculpas pela pausa: “A segurança e as pessoas sentadas atrás dele têm-no chateado o concerto inteiro. Ele está aqui para se divertir, como todos vocês”, rematou.

Veja o vídeo: