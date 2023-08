Rita Carmo

“É curioso que a minha imagem se tenha tornado um bocadinho menos feminina no momento em que a minha filha nasceu. Se calhar, tentei imaginar-me no papel de pai e tive de me vestir um bocado para isso”. Em maio, no podcast Posto Emissor, Pedro Mafama refletiu sobre as alterações da sua imagem desde que ele e Ana Moura foram pais