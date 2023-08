Andreia Criner, responsável de comunicação da Last Tour Portugal, promotora do festival MEO Kalorama e dos concertos de estreia de Taylor Swift em Portugal - a 24 e 25 de maio de 2024, no Estádio da Luz, em Lisboa - refletiu no novo episódio do podcast Posto Emissor sobre “o fenómeno” da artista norte-americana.

“A Taylor Swift é a maior artista do mundo, neste momento. E é uma ‘marketeer’ genial, mas isso não chegaria para explicar o fenómeno”, defende Criner, “chegou a ter sete álbuns no top 10 dos vinis mais vendidos no mundo e isso não é muito expectável. É expectável que esteja no top do Spotify e do YouTube”.

