Os ‘eternos’ James encerram esta noite o festival CA Vilar de Mouros: transformámos o alinhamento provável numa playlist

Getty Images

Portugal é o terceiro país no mundo onde os britânicos James mais vezes tocaram, só superado pela Inglaterra natal e os gigantes Estados Unidos. Com mais de quarenta espetáculos em terras nacionais no currículo, a banda de Tim Booth atua apenas pela segunda vez em Vilar de Mouros. Esta noite, não faltarão os êxitos que toda a gente desejará ouvir de novo: preparámos uma playlist para que possa avivar a memória