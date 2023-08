O dia ‘pesado’ do festival CA Vilar de Mouros: “A malta cá de cima é diferente. O público do Norte é mais viking”

“Vimos desde putos”, começa por dizer o senhor Sérgio, acompanhado pela mulher, a dona Maria, ambos “nascidos e criados” em Vilar de Mouros, onde vivem há quase 70 anos. “Nós somos velhos mas é só no corpo, a cabeça continua jovem”, afiança ela. As memórias do nascimento do festival mais antigo da Península Ibérica ainda estão frescas. “Eu ainda era um rapaz novo quando da primeira vez, em 1971, esteve cá a Amália Rodrigues, o Elton John e essa malta toda”, recorda Sérgio Alves. “Tínhamos de pagar para entrar e, já naquele tempo, não era barato. Lembro-me bem de ter ouvido, cá de fora, a Amália a cantar”, conta Maria Alves.