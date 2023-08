Rita Carmo

“No MEO Kalorama, temos a Florence + The Machine como cabeça-de-cartaz e 40% de mulheres e representatividade LGBTQ+. Não é acidental, é pensado”. Andreia Criner, diretora de comunicação do MEO Kalorama, fala no Posto Emissor sobre paridade de género e representatividade em cartazes de festivais